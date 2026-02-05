全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東十条の蕎麦店『一東菴』です。微粉そばがきは極上クリーミーななめらか食感3種類のそばがきがなんとも贅沢だ。おすすめは手碾（び）きで、ざらっとした舌触りで糸を引くかと錯覚するような粘りがある。粗碾きそばがき1300円『一東菴』粗碾きそばがき1300円何をおいてもそばがきは、温かいうちにすぐに食べるのが吉。とはいえ、