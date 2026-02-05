２月５日朝の北海道内は、４日の陽気で一気にとけた雪が再び凍結し、滑りやすくなっています。５日も各地でプラスの気温になる予報で、路面状況の変化や落雪に注意が必要です。（武井カメラマン）「地下鉄琴似駅近くの歩道です。路面がツルツルのためみなさん慎重に歩いています」５日朝の札幌は氷点下まで気温が下がり、西区の歩道は４日の陽気でとけた雪が４日夜から５日朝にかけて再び凍結し、滑りやすい状態となっていました。