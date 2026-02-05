サッカー・コンサドーレは週末、リーグ戦が開幕します。選手たちは熊本で最終調整を行い、ベテランが意気込みを語りました。週末にリーグ戦開幕を迎えるコンサドーレは、キャンプ地を沖縄から熊本に移し、練習を行っています。オフ明けの２月４日は午前中のみの練習となりましたが、熊本キャンプ中、繰り返し行っている「ボールに触る回数を制限する」練習に多くの時間を割きました。選手たち