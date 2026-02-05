All About ニュース編集部は1月21、全国の20〜70代の男女250人を対象に「冬季五輪」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「ミラノ・コルティナ五輪で注目している選手」ランキングを紹介します。【6位までのランキング結果を見る】2位：坂本花織／52票2位にランクインしたのは、坂本花織選手です。坂本選手は、2000年生まれのフィギュアスケート選手。前回の北京五輪では、個人銅メダルを獲得し、