ドジャースへの批判に珍しく意見した大谷(C)Getty Images米球界内で飛び交う“批判”に大谷翔平（ドジャース）が、ピシャリと意見を口にした。現地時間2月4日、大谷は、米ニュース局『NBC』の番組「Nightly News」に生出演。球団のキャンプ地でもあるアリゾナ州グレンデールから珍しいライブでのインタビューに応じ、ありとあらゆる質問に答えた。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せたその