「葉の茶」ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「葉の茶」を2月16日から発売する。「葉の茶」は、吟味した上質素材を掛け合わせた茶葉本来の旨味と香りが際立つ、「茶葉へのこだわり」と「茶葉の恵み」が詰まったお茶のシリーズ。今回のリニューアルでは、旨みと香りへのこだわりはそのままに、より“かろやかな味わい”を追求した。また、「葉の茶」は、同社自動販売機で展開中の、生活に寄り添った価格で届ける「ハー