ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから、きなこづくしの「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」を2月16日に発売する。「雪見だいふくPREMIUM」は一昨年2月に贅沢な味わいでゆったりとした時間を過ごしてもらいたい想いで誕生した雪見だいふくのプレミアムシリーズ。今回の新作は、この時期人気のきなこをふんだんに使用した贅沢な仕立てで、きなこ好きにはたまらない一品となっている。コクのある深煎りきなこソース、きなこアイスを