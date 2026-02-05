「三ツ矢さくらレモネード」アサヒ飲料は、「三ツ矢さくらレモネード」を2月17日から期間限定で発売する。「三ツ矢さくらレモネード」は、新しい季節の訪れを感じる中味・パッケージで、春ならではの明るい気持ちを楽しめる炭酸飲料。日本の春を象徴する桜の香りと甘酸っぱい味わいが特長になっている。従来の製法と比較し、加熱殺菌の温度を下げる「フルーツ引き立て製法」を採用することで果実の味わいをさらに引き立たせた。パ