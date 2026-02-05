日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、「至福シリーズ」の新商品として「至福のとろけるマンゴー8本入り」「至福のシャインマスカット8本入り」を2月23日から発売する。夏の長期化に伴い高まるアイスドリンク需要に応え、冷水で溶かすだけで楽しめるインスタント飲料「至福シリーズ」のラインアップを拡充した。暑い季節のティータイムをより特別にする味わいを楽しんでほしいという。素材にこだわり、果実そのもののような香