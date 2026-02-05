2026年1月31日、東京・両国国技館でモンゴル出身の元横綱・照ノ富士の《照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲》が盛大に執り行われた。2025年1月に現役を引退した第73代横綱が、力士としての最後の土俵に立ち、約330人がはさみを入れる断髪式で大銀杏に別れを告げた。現役時代の師匠である宮城野親方（元横綱・旭富士）による止めばさみで、波乱万丈の相撲人生にひとつの区切りがついた─。【写真】「でかい小学生みたい」と話題