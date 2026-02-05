「爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺」エースコックは、3月2日から、「爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺」を発売する。同商品は、爆盛りの名店シリーズ第2弾。元・力士が営む爆盛りの人気店「らー麺土俵鶴嶺峰」監修の一杯になっている。豚骨と魚介の旨みに玉ねぎの甘みを加えた濃厚な魚介豚骨醤油スープに、超大盛り120gの太めんが絡む重量級の一杯だという。爆盛りの名店シリーズ第2弾