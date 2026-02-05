クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、ヘアスタイリング剤専門ブランド「プロスタイル」から冷凍スパークリング美容で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー「アイス美容スパークリングスプレー」を3月13日に発売する。年々猛暑日が増え、夏が長期化する中、「とにかく頭も冷やしたい」というニーズは高まりつつある。また、気温の高まりとともに「髪がパサつく」、「頭皮のかゆみ」といった悩みが上昇し、髪と頭皮を美