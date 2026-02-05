昨季限りで現役を引退した三嶋一輝氏が４日、自身のＸに新規投稿。ＤｅＮＡ・南場智子オーナーとの２ショットをアップし「嬉しかった」とつづった。三嶋氏は２０２２年に国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化症」を乗り越えて活躍。今年に入って現役を引退することを表明していた。ＤｅＮＡや阪神２軍など沖縄のキャンプ地を訪問し「外から見るプロ野球のキャンプはそれぞれのチームの個性があってとても、勉強になりました。中にい