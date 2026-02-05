北九州市の飲食店街周辺で2024年に起きた大規模火災で、鍋を加熱したまま放置して発火させ33棟を焼いたとして、業務上失火罪に問われた元飲食店経営者（71）に福岡地裁小倉支部は5日、禁錮2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。