【ミラノ＝結城和香子】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のカースティ・コベントリー会長は４日、総会を終えて記者会見に臨み、史上最も広大な地域に競技会場群が分散するミラノ・コルティナ冬季五輪について、持続可能性重視と既存施設活用の新たなモデルだとしながらも、「運営の複雑さの負担を（選手団など）他の組織に転嫁することになった部分もある。今大会の状況を検証し、利点と課題のバランスをどう取るべきかを検討し