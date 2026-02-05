４日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では「オナラとゲップ同時に出すのは至難説」を放送。かもめんたるの岩崎う大に絶賛の声が相次いだ。文字通り「オナラとゲップ」を０・１秒以内にする…というルールで、２人連続で成功するまで帰れないというもの。集められたメンバーは全部で７人。おならが出やすくなるように芋やゆで卵、バナナなどが用意され、ゲップが出やすくなるように炭酸水も用意された。そこで