５日午前９時１９分ごろ、東京、神奈川、千葉、茨城の１都３県で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北東部。震源の深さは約７０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・４と推定される。神奈川県内で震度２となったのは横浜市神奈川区。同市鶴見区、保土ケ谷区、川崎市川崎区、横須賀市、平塚市、藤沢市、箱根町などで震度１を観測した。