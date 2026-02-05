ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」は４日（日本時間５日）に公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで自主練習したドジャースの大谷翔平投手（３１）の姿勢を絶賛した。「大谷翔平はまさに模範を示すリーダーの典型だ。２連覇と２度のＭＶＰ受賞を果たしたにもかかわらず、春季キャンプには１週間以上早く到着している」ドジャースのバッテリー組は１３日（同１４日）の始動だが