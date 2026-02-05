2月5日 投稿 日本マクドナルドは2月5日、「マクドナルド」公式Xにて新たなハッピーセット予告を投稿した。 当該ポストではキラキラした扉が描かれた画像と共に「まもなく…ライブスタート！」という文言が添えられており、これらがヒントになると思われる。 現時点ではこれ以上の情報はなく、詳細については続報を待ちたい。 まもなく…ライブスタート！ pic.twitte