【モデルプレス＝2026/02/05】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが4日、自身のInstagramを更新。節分に合わせて作った韓国料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】28歳ダイエットYouTuber「鬼の腸活」手作り韓国キンパ＆韓国味噌汁◆加藤ひなた、キンパと韓国味噌汁を手作り加藤は「1日遅れの節分ご飯 韓国キンパと韓国味噌汁作った」と調理中の様子を公開。続く投稿では完成品を添