女優ムン・ガヨンによる、真摯な寄付活動と分かち合いの輪が広がっている。所属事務所のPEAK Jエンターテインメントは2月5日、ムン・ガヨンが昨年の梨花（イファ）医療院への1億ウォン（約1000万円）寄付に続き、自身の著書であるエッセイ集『PATA』の収益金5000万ウォン（約500万円）を国際救護団体「コインツリー」に追加寄付したと発表した。【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン国際救護団体コインツリーによると、