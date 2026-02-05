あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「4（Four）Wheel Drive」の略語は？「4（Four）Wheel Drive」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベット3文字で略されます。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「4WD」でした！4WDとは、前後4輪を駆動する自動車のことで、未舗装路や雪道など