今日5日の九州は、日中は3月並みの暖かさの所が多くなりますが、今週末は気温が急降下し、厳しい寒さになる見込みです。8日(日)を中心に強い寒波が襲来し、九州は平野部でも積雪のおそれがあります。最新の気象情報や交通情報にお気をつけください。今日5日は3月並みの暖かさ今日5日、九州は気圧の谷や南海上にのびる前線の影響を受ける見込みです。九州は北部で晴れ間ものぞく所がありますが、全般に雲が多く、一時雨が降る所があ