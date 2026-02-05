新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月１日（日）夜10時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送。番組放送後より無料見逃し配信を開始した。本番組は“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。野球やサッカーを中心に注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届け。本放送回は「なでしこ＆Jリーグ サッカーSP」と題し、元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏をはじめ、お笑