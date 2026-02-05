あなたは読めますか？突然ですが、「微塵子」という漢字読めますか？漢字三文字で見ると難しく感じますが、実は理科の授業などで誰もが一度は耳にしたことがある、とても小さな生き物の名前です。気になる正解は……「みじんこ」でした！微塵子とは、淡水に生息する体長1ミリから3ミリほどの非常に小さな甲殻類のことです。微塵（みじん）という言葉が「ごく細かいちり」を意味するように、目に見えるか見えないかというほどの小さ