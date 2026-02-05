あなたは読めますか？突然ですが、「厠」という漢字読めますか？歴史小説や古い建物を紹介する文章で見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かわや」でした！厠とは、用を足す場所、つまりお手洗いや便所のことを意味する非常に古い言葉です。語源は川の上に設けられた小屋である川屋からきているという説もあります。例文としては、古い民家を訪ねたところ離れに風情のある厠があ