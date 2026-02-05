お笑いコンビのレインボー（ジャンボたかお、池田直人）が5日、都内で行われた『TEAM JAPAN WINTER FEST「プリントスタジアム presented by 三井不動産」』オープニングイベントに参加した。【写真】TEAM JAPANの赤いTシャツで登場したレインボーら冬季オリンピックで、どの競技に挑戦したいか問われると池田は「“とうき”なだけにお皿作り」とボケた。大げさなリアクションをしながらジャンボは「冬季と陶器の感じが違って！