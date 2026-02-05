再び強烈寒波の襲来です。6日から週末にかけて、日本海側を中心に、大雪や猛吹雪に警戒が必要です。5日夜以降、北海道で雪が降り出し、6日は非常に強い風を伴って、猛吹雪となる所があるでしょう。日本海側でも雪の範囲が増え、7日（土）は、西日本や関東などでも雪の降る所がありそうです。7日（土）朝までに予想される雪の量は、北海道で50センチ、東北で40センチ。さらに8日（日）朝までに、北陸で70センチ、東北で50センチ、北