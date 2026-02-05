2025年3月、複数のメディアが「マンションの大規模修繕工事をめぐり、施工会社約20社が談合を繰り返していた疑いで、公正取引委員会が一斉に立ち入り検査を行った」と報じました。この背景には、大規模修繕工事特有の“構造”が関係しているとみられます。1級建築士・建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、修繕積立金と管理費をめぐるトラブル事例と、その予防策をみていきましょ