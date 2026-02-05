「子どもに株式投資やカードを持たせるのは早い」と考えている人も多いでしょう。一方、実は日本でも0歳から証券口座が作れ、15歳からは本人主導で投資や決済ができるなど、10代で「生きた経済」を学ぶ土壌はすでに整っています。これまでの常識にとらわれず、お金に関する考え方をアップデートすべきなのは、むしろ親世代なのかもしれません。本記事では、池澤摩耶氏の著書『元外資系投資銀行トレーダーママが伝授 子どもを人生ゲ