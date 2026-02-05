「まだ大丈夫」と相続の準備を先送りにした結果、いざそのときを迎えたときには選択肢が失われ、家族の間に修復不能な亀裂が入ってしまうケースは少なくありません。本記事では、 LIFE Group の著書『相続家族会議のすすめ: 安心と信頼の遺産相続は「事前準備」が10割』（時事通信社）から、円満な相続を実現するために「今すぐ」動くべき理由について解説します。幸せな相続を実現するためには「今すぐに動く」相続の相談を受けて