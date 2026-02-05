上越市で4日午後、住宅1棟を焼く火事がありました。住宅は全焼し、敷地内の物置小屋の一部も焼きました。警察や消防によりますと火事があったのは上越市向橋の一般住宅で、4日午後7時半前、現場近くの住民から「建物全体が燃えている」と119番通報がありました。消防により午後9時すぎ、火は消し止められましたが、住人の76歳の男性が両手やのどにやけどを負いました。出火原因などについては捜査が続いています。