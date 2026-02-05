三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。英虞湾の穏やかな海と豊かな緑、家族で楽しめるレジャーもそろう三重県屈指のリゾートエリア「志摩市」。今年のチームは、今までとどこかが違う！去年エントリーした20人のうち15人が名を連ね、去年の自分を越えるため、練習を重ねてきました。目指すは、志摩市史上初の“市の部5位”です。奥山大河監督は「新にメンバーと