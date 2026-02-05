三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。「俺たちは鈴鹿市だ。速さでは絶対に負けない。最速の称号は返してもらう」世界に誇るモータースポーツの聖地、鈴鹿サーキットを有する鈴鹿市は過去4度の総合優勝を誇る強豪！今年も各年代、力のあるランナーが顔を揃えました。目指すは3年ぶり！史上最多5度目の総合優勝です。小学生区間（1区と2区）はバスケ少女の中村麗