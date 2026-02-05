瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降も曇りのところが多いでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で15度、津山で14度の見込みです。4日よりも気温が高く、3月中旬から下旬並みの気温になるでしょう。岡山県北部ではなだれや屋根からの落雪に注意してください。 6日もおおむね曇りで、岡山県北部は午後になると雪や雨の降るところがある見通しです。朝の最低気温は岡山で4度、津山で2度、高