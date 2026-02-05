2026年1月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。第3位は相次ぐ外国人の雪山遭難の記事だ。簡単には入れないようになっているはずの閉鎖中の山に入り、遭難しているという。 【画像】相次ぐ遭難…民間団体が捜索・救助を行なう場合に発生する費用 2026年1月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。 第1位は、マッチングアプリで既婚男性に「独身だ」とウソをつかれ、人生を壊