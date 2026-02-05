2026年1月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。第1位は独身偽装男の被害にあった女性への取材記事だ。人生を大きく狂わされ、裁判では約150万円の賠償が認められたものの、結局謝罪はなかったという。 【画像あり】ウエディングドレス姿を「見てみたい」という独身偽装男Aと相田さんのLINEのやりとり 2026年1月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。 第1位は、マッチング