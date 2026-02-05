タバコが体に悪いことは愛煙家だってよく知っていることだろう。だが、喫煙者にとっては心が休まる「薬」になっている側面もあるのかもしれない。自身も喫煙経験のある薬剤師で薬学博士でもある船山信次氏が喫煙の功罪について考える。 【画像】喫煙者にとってのオアシス 書籍『日本人はいかにして毒と薬を食べてきたのか?』より一部を抜粋・再構成して解説する。 「百害あって一利なし」の喫煙 嗜好品として世界中に