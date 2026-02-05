「全ての作品に感謝し、精進します」NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを演じる女優の郄石あかり(宮崎県出身)がシックなドレスショットを披露し、反響を呼んでいる。「第50回エランドール賞」のエランドール賞に選出され、4日に都内で行われた授賞式に出席した郄石。「改めて、このような栄誉ある賞を頂けたこと、とても光栄に思います」とインスタグラムに書き込み、トップスが金ボタンで男子の学生服の