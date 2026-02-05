新型コロナウイルス対策の給付金およそ３３４万円を国からだまし取ったとして、札幌市に住む中国籍の夫婦が逮捕・送検されました。（吉岡記者）「容疑者がうつむきながらバスへと乗り込みます」札幌市の会社役員で中国籍の曹雪峰容疑者と妻の楊春風容疑者は２０２０年、中小企業庁に嘘の申請をして、新型コロナ対策の「家賃支援給付金」およそ３３４万円をだまし取った疑いがもたれています。警察によりますと、給付の対象は２０２