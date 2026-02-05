ブリヂストンスポーツ株式会社は、2025年におけるゴルフボールの国内販売数量でNo.1を獲得した。ツアープロからアマチュアまで、幅広い層に支持されてきた同社のゴルフボールが、その実績を改めて数字で示した形だ。【写真】吉田優利、古江彩佳らも太鼓判BS新ボールがこれだ！ラインナップの中心となるのは、タイガー・ウッズ（米国）をはじめ多くの契約プロが使用する『TOUR B X／XS』。ツアーレベルの高い要求に応える性能を備