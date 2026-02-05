新潟市南区の金属製建具工事業者・七里惣四郎商店が新潟地裁三条支部へ自己破産を申請し、破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社の帝国データバンク新潟支店によりますと、七里惣四郎商店は1868年(明治元年)の創業で、1992年7月に法人改組された業歴150年以上の老舗企業です。当初は地場産業である金物小売を主体に営業し、その後サッシ・シャッターなどの建築関連工事へ事業を転換しま