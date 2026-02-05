タレントの岡田結実（25）が4日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告した。芸能界からは祝福の声が続々と寄せられている。【写真】自筆の文書で第1子出産を報告した岡田結実岡田は直筆で「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表。「日々成長していく我が子に驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」