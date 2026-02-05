タレント活動もする本村健太郎弁護士が３日にテレビ東京で放送された「開運！なんでも鑑定団」に出演し、実家に伝わる有田焼の花瓶の鑑定結果に手を上げて喜んだ。本村氏は２００８年８月１９日放送回に出演したことがあった。当時、お宝として実家に伝わる中林梧竹の掛け軸を「お宝」として出品。本人評価額は自信満々の１００万円だったが結果は２０００円。真っ赤な偽物だった。リベンジを果たすべく出演した今回。本村氏