【モデルプレス＝2026/02/05】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が2月4日、自身のInstagramを更新。眉毛をブリーチした結果、眉なしになったことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】23歳ギャル「衝撃」眉なしショット公開◆みりちゃむ、眉なしショット公開みりちゃむは「余韻が抜けないねぇ」とイベント「NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」出演について触れるとともに「そういえば眉毛ブリーチしたらやりす