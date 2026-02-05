【モデルプレス＝2026/02/05】ファミリーマートでは、2月22日の「ねこの日」に合わせた恒例の人気企画「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を2月10日（火）から開催。ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類が登場する。【写真】「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」2026年のラインナップ＜一覧＞◆「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」2026年は17種ファミリーマートでは、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支