お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、2026年2月3日にYouTubeを更新。「【10選】痩せれない理由を発表します【ダイエット】【筋トレ】」と題し、ダイエットに必要な意識を説いた。「とりあえずやったら後からモチベ上がってくる」西野さんは、11か月で体脂肪率を23％から7％にまで減らす肉体改造に成功したことを公言している。2月3日のYouTubeでは「質問めっちゃ来る」ということで、西野さんが考