資料JR岡山駅前 岡山地方気象台は、2026年1月の岡山市と玉野市の降水量がゼロだったと発表しました。2月もこの傾向が続く可能性が高いとして、火の取り扱いに注意を呼び掛けています。 岡山地方気象台によりますと、岡山市と玉野市で降水量が0ミリになったのはいずれも2024年12月以来です。岡山県北部では降水があったものの、南部では1月を通して高気圧に覆われ、晴れの日が続いたということです。 岡山県南部の他の