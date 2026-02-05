Googleが「Pixel 10a」の予告動画を公開しました。動画ではPixel 10aの見た目が明らかになっており、背面カメラは凹凸のない完全なフラットなデザインであることが明らかになっています。Google announces Pixel 10a with completely flat camerahttps://9to5google.com/2026/02/04/pixel-10a-announcement/Googleは公式YouTubeチャンネルのMade by Googleで、15秒の短いPixel 10aの予告動画を公開しました。Google Pixel 10a: A p