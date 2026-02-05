東京時間10:44現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝25795.00（-455.00-1.73%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4988.70（+37.90+0.77%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は続伸、東京金は昨日の大幅な上昇の反動